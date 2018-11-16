Тренер "Зенита" Семак: верю, что Кокорин вернется в команду

Наставник лидера чемпионата России по футболу питерского "Зенита" Сергей Семак поделился с журналистами мнением об отсутствии в команде арестованного форварда Александра Кокорина. Тренер не сомневается в профессиональном таланте нападающего, который устроил драки в Москве.

"Функциональной ямы у нас нет, в принципе ее не бывает, — сказал Семак, отвечая на вопрос о влиянии ситуации с Кокориным на других игроков. – Невозможно, чтобы 20 футболистов одновременно испытали спад. Истощенность присутствует, потому что есть большая психологическая нагрузка, у игроков сборной не было отдыха".

"Не скрою, мы ждали Кокорина, — цитирует Семака официальный Twitter "Зенита". – И это было бы очень серьезное усиление. Я верю в то, что мы его дождемся. С надеждой ждем подготовительного периода, чтобы Саша начал заниматься тем, что он умеет и любит. В его профессиональных качествах и таланте я не сомневаюсь. Он нам очень нужен".

Семак: «Кокорин — один из лидеров команды, игрок, который очень нужен и важен. Мы очень ждем его скорейшего возвращения»#ЗенитШальке04 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 16 ноября 2018 г.

Как уже сообщали Вести.Ru, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задержаны и находятся под стражей до 8 декабря. Как считают юристы, по требованию следственных органов содержание в СИЗО для обоих игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года.