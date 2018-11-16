В аэропорту Сочи задержали устроившего дебош пассажира самолета. Видео

Сегодня в самолете, выполняющем рейс Москва — Сочи, нетрезвый 54-летний мужчина устроил дебош: шумел, оскорблял пассажиров и экипаж.

Успокоить его не удалось, и сразу после приземления нарушителя задержали и отправили на медицинское освидетельствование.

В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении.