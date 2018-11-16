Годовщину Евромайдана Киев отметит конкурсом детей-снайперов

В День достоинства и свободы Украины, который будет отмечаться 21 ноября, в Киеве решили провести городские соревнования по военной подготовке "Снайпер столицы — 2018" среди школьников. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, эти соревнования были основаны еще в 2005 году с целью военно-патриотического воспитания и проводятся в учебных заведениях ежегодно, передает РИА Новости.

Среди украинцев День достоинства и свободы именуется днем "евромайдана", так как праздник посвящен годовщине начала акций протеста в центре Киева в 2013 году, когда власти приостановили курс на ассоциацию с ЕС. Позже главная киевская площадь — майдан Незалежности — стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В ходе массовых беспорядков снайперы открыли огонь по людям, в результате погибли более 100 человек.

После переворота ответственность за это новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", хотя они отрицают свою причастность к убийствам.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что у Москвы есть данные о том, что стрельбой снайперов на майдане Незалежности могла руководить организация "Правый сектор" (запрещена в России).