Скончалась жена Минтимера Шаймиева

В пятницу ушла из жизни супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, передает РИА Новости.

Как сообщил руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин, Сакина Шакировна Шаймиева​​​ скончалась на 80-м году жизни.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование семье Минтимера Шаймиева.

Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 год, в настоящее время он является государственным советником республики. В 2017 году ЮНЕСКО удостоило Шаймиева статусом специального посланника по межкультурному диалогу.

Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. В 1958 году она окончила Казанский кооперативный техникум, работала в Калининском (сейчас Актанышский) районе республики, где познакомилась с Минтимером Шаймиевым. В 1961 году они поженились и воспитали двух сыновей — Айрата и Радика.

В 2007 году была издана ее книга "В тени Минтимера". В связи с огромным интересом читателей, в апреле 2016 года вышло дополненное издание. В ней Сакина Шаймиева рассуждала о жизни с политиком и о том, как ее муж пришел к решению оставить столь высокий пост.