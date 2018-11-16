Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 ноября 201812:45

Скончалась жена Минтимера Шаймиева

Михаил Козловский/ТАСС

В пятницу ушла из жизни супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, передает РИА Новости.

Как сообщил руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин, Сакина Шакировна Шаймиева​​​ скончалась на 80-м году жизни.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование семье Минтимера Шаймиева.

Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 год, в настоящее время он является государственным советником республики. В 2017 году ЮНЕСКО удостоило Шаймиева статусом специального посланника по межкультурному диалогу.

Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. В 1958 году она окончила Казанский кооперативный техникум, работала в Калининском (сейчас Актанышский) районе республики, где познакомилась с Минтимером Шаймиевым. В 1961 году они поженились и воспитали двух сыновей — Айрата и Радика.

В 2007 году была издана ее книга "В тени Минтимера". В связи с огромным интересом читателей, в апреле 2016 года вышло дополненное издание. В ней Сакина Шаймиева рассуждала о жизни с политиком и о том, как ее муж пришел к решению оставить столь высокий пост.

Сейчас

11:50

На МКС снова протек японский модуль

10:40

Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

08:20

Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks

07:17

Азовское море могут закрыть для судов из Украины

05:47

Правительство выделило Приморью полтора миллиарда на социальные нужды

02:27

В ООН приняли украинский вариант резолюции о нарушениях прав человека в Крыму

23:57

Взрыв в жилом доме на Нагорной улице: хозяин квартиры был судим за наркотики

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

41 минута назад
Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

1 час назад
Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

1 час назад
Азовское море могут закрыть для судов из Украины

Азовское море могут закрыть для судов из Украины

6 часов назад
Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

2 часа назад
Умер русский Джими Хендрикс

Умер русский Джими Хендрикс

1 час назад
"Мама, уже огонь на дороге! ": в Калифорнии русскоязычная девочка въехала в зону пожара

"Мама, уже огонь на дороге! ": в Калифорнии русскоязычная девочка въехала в зону пожара

1 час назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

3 часа назад
Вороны-хулиганки обстреливают москвичей камнями с крыши 40-этажного дома

Вороны-хулиганки обстреливают москвичей камнями с крыши 40-этажного дома

1 час назад
В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

1 час назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

19 часов назад
Обнимашки и смайлик: Климкин и Волкер провели "хорошую встречу"

Обнимашки и смайлик: Климкин и Волкер провели "хорошую встречу"

21 минута назад
Странная авария с пешеходом в Казани попала на видео

Странная авария с пешеходом в Казани попала на видео

31 минута назад
В аэропорту Сочи задержали устроившего дебош пассажира самолета. Видео

В аэропорту Сочи задержали устроившего дебош пассажира самолета. Видео

1 час назад
На МКС снова протек японский модуль

На МКС снова протек японский модуль

1 час назад
Оплата ЖКХ стала главным раздражителем россиян

Оплата ЖКХ стала главным раздражителем россиян

1 час назад
Полицейский в США застрелил мужчину, попытавшегося выхватить пистолет. Видео

Полицейский в США застрелил мужчину, попытавшегося выхватить пистолет. Видео

1 час назад
5 научных причин, почему люди видят призраков

5 научных причин, почему люди видят призраков

1 час назад
Россияне победили в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Россияне победили в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

1 час назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

1 час назад
Арендатор убил хозяйку квартиры и спрятал тело в овощной яме

Арендатор убил хозяйку квартиры и спрятал тело в овощной яме

1 час назад
В мэрии опровергли информацию о якобы свободном доступе к личным данным клиентов МФЦ

В мэрии опровергли информацию о якобы свободном доступе к личным данным клиентов МФЦ

1 час назад
Только без ног. Мэйвезер проведет "облегченный" бой с Насукавой

Только без ног. Мэйвезер проведет "облегченный" бой с Насукавой

2 часа назад
Женщина, напавшая на полицейских в Саратове, отделалась штрафом в 100 тысяч. Видео

Женщина, напавшая на полицейских в Саратове, отделалась штрафом в 100 тысяч. Видео

2 часа назад
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

2 часа назад
Экс-глава СБУ предрек поражение Украине в случае войны с Россией

Экс-глава СБУ предрек поражение Украине в случае войны с Россией

2 часа назад
Тарифы на техосмотр просят поднять

Тарифы на техосмотр просят поднять

3 часа назад
На аукционе продали номер с машины Виктора Цоя

На аукционе продали номер с машины Виктора Цоя

3 часа назад
Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

3 часа назад
В Петербурге подпишут соглашение о проведении "Русских сезонов" в Германии

В Петербурге подпишут соглашение о проведении "Русских сезонов" в Германии

3 часа назад
Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks

Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks

4 часа назад
Испания поддержала идею отдельной от США общеевропейской армии

Испания поддержала идею отдельной от США общеевропейской армии

5 часов назад
Из-за мигрантов Пентагон усилил охрану на границе с Мексикой

Из-за мигрантов Пентагон усилил охрану на границе с Мексикой

5 часов назад
Молодые российские хоккеисты выиграли суперсерию

Молодые российские хоккеисты выиграли суперсерию

6 часов назад
Американские сенаторы представили законопроект о приостановке поставок оружия Саудовской Аравии

Американские сенаторы представили законопроект о приостановке поставок оружия Саудовской Аравии

6 часов назад
Синдзо Абэ приедет в Россию для обсуждения мирного договора

Синдзо Абэ приедет в Россию для обсуждения мирного договора

8 часов назад
В КНДР успешно испытали "высокотехнологичное ультрасовременное оружие"

В КНДР успешно испытали "высокотехнологичное ультрасовременное оружие"

8 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

19 часов назад
Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

19 часов назад
Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

20 часов назад
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

20 часов назад
Чем мужской мозг отличается от женского

Чем мужской мозг отличается от женского

22 часа назад