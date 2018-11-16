Странная авария с пешеходом в Казани попала на видео

Вечером в четверг, 15 ноября, на Сибирском тракте в Казани произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив автомобильного регистратора очевидца.

На записи видно, как группа людей выбежала на проезжую часть. Один из пешеходов-нарушителей побежал против движения и через несколько мгновений сошелся лоб в лоб с автомобилем, водитель которого явно не ожидал подобного и не успел полностью остановить транспортное средство.

После столкновения человек подлетел вверх и рухнул на асфальт.

Подробностей о причинах, побудивших устроить "забег" по дороге, и степени тяжести травм, полученных пострадавшим, пока не поступало.