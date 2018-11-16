Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

Следователи Алтайского края, детский омбудсмен и администрация Барнаула отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях о 8-класснике барнаульского лицея №101, который пострадал от действий сверстников.

Накануне его мать – популярный блогер Ульяна М. написала в "Фейсбуке" о том, что ее сына, который подвергался издевательствам со стороны сверстников, а недавно и вовсе получил физическую травму, учителя попытались сделать виноватым в произошедшем.

Кроме того, как писала мать школьника, ей было указано на то, что она сама мало внимания уделяет воспитанию сына, а то, что ребенка закидали ледышками до крови, — так это "просто дети играли в снежки".

Также руководство лицея утверждало, что все произошло за территорией учебного заведения, что отследить учителя не могли.

Этот пост в соцсети менее чем за сутки получил почти 18 тысяч перепостов, люди были возмущены реакцией учителей барнаульского лицея и выражали матери подростка, на плечах которой еще и забота о двух лежачих больных, свою поддержку.

На произошедшее отреагировали и в краевом управлении СК. По сообщению о бездействии сотрудников одной из барнаульских школ, допустивших совершение противоправных действий в отношении школьника группой подростков, организована доследственная проверка, говорится на сайте ведомства.

В ходе этой проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников лицея, которые допустили совершение противоправных действий в отношении школьника.

Отреагировала на эту историю и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В комментарии РИА Новости она сообщила, что уже связалась с региональным уполномоченным. Она поговорила с мамой подростка и составил вместе с ней план урегулирования проблемы.

Кузнецова также сказала, что проверка будет проводиться в том числе и в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.

Кроме того, как пишет "МК Барнаул", 16 ноября уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сделала заявление для прессы и ответила на несколько вопросов журналистов по этой резонансной истории.

Она пообещала, что мать с ребенком "не останутся один на один с системой". Казанцева сообщила, что уже оперативно оказана поддержка семье, а подросток получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.

При этом она отметила, что все детали этого инцидента "требуют тщательной, детальной, проверки, после которой можно будет сделать выводы и принимать системные меры".

"Администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать их", — отметила детский омбудсмен, добавив, что "без системных мер один психолог или социальный педагог ситуацию с травлей ребенка в образовательной организации переломить не сможет".

Казанцева также написала соответствующие письма в краевую прокуратуру и МВД, а пресс-служба администрации Барнаула сообщила, что по распоряжению комитета по образованию создается межведомственная комиссия.