Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен
Следователи Алтайского края, детский омбудсмен и администрация Барнаула отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях о 8-класснике барнаульского лицея №101, который пострадал от действий сверстников.
Накануне его мать – популярный блогер Ульяна М. написала в "Фейсбуке" о том, что ее сына, который подвергался издевательствам со стороны сверстников, а недавно и вовсе получил физическую травму, учителя попытались сделать виноватым в произошедшем.
Кроме того, как писала мать школьника, ей было указано на то, что она сама мало внимания уделяет воспитанию сына, а то, что ребенка закидали ледышками до крови, — так это "просто дети играли в снежки".
Также руководство лицея утверждало, что все произошло за территорией учебного заведения, что отследить учителя не могли.
Этот пост в соцсети менее чем за сутки получил почти 18 тысяч перепостов, люди были возмущены реакцией учителей барнаульского лицея и выражали матери подростка, на плечах которой еще и забота о двух лежачих больных, свою поддержку.
На произошедшее отреагировали и в краевом управлении СК. По сообщению о бездействии сотрудников одной из барнаульских школ, допустивших совершение противоправных действий в отношении школьника группой подростков, организована доследственная проверка, говорится на сайте ведомства.
В ходе этой проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников лицея, которые допустили совершение противоправных действий в отношении школьника.
Отреагировала на эту историю и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В комментарии РИА Новости она сообщила, что уже связалась с региональным уполномоченным. Она поговорила с мамой подростка и составил вместе с ней план урегулирования проблемы.
Кузнецова также сказала, что проверка будет проводиться в том числе и в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.
Кроме того, как пишет "МК Барнаул", 16 ноября уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сделала заявление для прессы и ответила на несколько вопросов журналистов по этой резонансной истории.
Она пообещала, что мать с ребенком "не останутся один на один с системой". Казанцева сообщила, что уже оперативно оказана поддержка семье, а подросток получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.
При этом она отметила, что все детали этого инцидента "требуют тщательной, детальной, проверки, после которой можно будет сделать выводы и принимать системные меры".
"Администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать их", — отметила детский омбудсмен, добавив, что "без системных мер один психолог или социальный педагог ситуацию с травлей ребенка в образовательной организации переломить не сможет".
Казанцева также написала соответствующие письма в краевую прокуратуру и МВД, а пресс-служба администрации Барнаула сообщила, что по распоряжению комитета по образованию создается межведомственная комиссия.
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