Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

Суд снял обеспечительный арест со счета Евгения Петросяна, рассказал ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин. На счету, по его словам, находится несколько миллионов рублей.

Защита сообщила в суде, что деньги Петросяну нужны для оплаты коммунальных счетов и предоставила соответствующие ведомости.

На прошлом заседании суд разделил в два производства непосредственно развод комика с Еленой Степаненко и раздел имущества. Утром в пятницу брак юмористов был расторгнут.

Между тем, Степаненко не соглашается на мировое соглашение по разделу имущества, из-за чего, по словам Жорина, суд может затянуться на годы.

Елена Степаненко подала на развод летом 2018 года. Стоимость совместно нажитого имущество, по данным адвоката Петросяна, составляет 1,5-2 миллиарда рублей. Это 11 квартир в Москве и области, а также предметы искусства и антиквариат.

О причинах развода адвокаты предпочитают не сообщать, известно лишь, что юмористы не живут вместе уже 15 лет.