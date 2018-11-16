"Приехал играть в футбол": полицейские задержали убийцу 78-летнего таксиста. Видео

Сотрудники правоохранительных органов в течение 10 дней задержали убийцу и раскрыли совершенное им преступление. Злоумышленник — 23-летний стажер Астраханского футбольного клуба — "поймал" такси, выехал на нем из города, убил водителя несколькими ударами ножа в шею и угнал его автомобиль к себе на родину — в Хасавьюрт.

Позже он признался следователям, что пару месяцев назад он приехал в Астрахань играть в футбол, однако напряженная ситуация с долгами вынудила его отправиться обратно. По его словам, на такси он планировал доехать до одного из сел, откуда ходит автобус до его города.

Автомобиль проехал всего несколько десятков километров, а затем злоумышленник убил 78-летнего жителя Астрахани, подрабатывающего частным извозом. Тело пожилого мужчины преступник выкинул в камыши, после чего сам сел за руль и уехал на похищенной машине в Дагестан.

В настоящее время подозреваемый задержан, ведутся следственные мероприятия.