Тема:

Термоядерный синтез 11 минут назад

Новости Наука

16 ноября 201814:28 Анатолий Глянцев

Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы

Экспериментальный термоядерный реактор нагрел плазму до громадной температуры.
Фото IPP.

На термоядерном реакторе EAST, прозванном "китайским искусственным солнцем", учёные разогрели плазму до ста миллионов градусов (температура в центре нашей звезды – 15 миллионов °C). Об этом сообщает Академия наук КНР.

Столь замечательный результат был получен благодаря использованию сразу четырёх источников тепла.

Во-первых, плазму нагревали низкие гибридные волны и электронные циклотронные волны (это разные виды продольных колебаний электронов и ионов).

Во-вторых, физики использовали ионный циклотронный резонанс. Суть явления состоит в том, что в однородном и постоянном во времени магнитном поле ионы движутся по кругу с определённой частотой. Если периодически и с той же частотой передавать им дополнительный импульс с помощью электрического поля, можно сильно повысить энергию ионов и тем самым поднять и температуру вещества.

Наконец, свой вклад внесло впрыскивание нейтрального пучка. Поясним, о чём речь. Горячая плазма в реакторе удерживается магнитным полем. Возникающие силы заставляют заряженные частицы изменять траекторию, избегая столкновения со стенками камеры (только благодаря этому последние не обращаются в пар). Однако на электрически нейтральные атомы магнитное поле не действует. Поэтому струя такого вещества может беспрепятственно проникнуть в магнитную ловушку. Там атомы моментально сталкиваются с ионами плазмы, теряют электроны и сами превращаются в ионы. При этом большая часть кинетической энергии пучка расходуется на нагрев плазмы.

Умелое использование всех этих механизмов и позволило учёным получить тепловую мощность более десяти мегаватт и с её помощью нагреть плазму до 100 миллионов °C. Точнее говоря, речь идёт о температуре электронов. Протоны – частицы гораздо более тяжёлые и в том же облаке плазмы могут иметь совсем другую температуру.

Эксперименты с периодическим воспроизведением такого состояния плазмы продолжались четыре месяца. Физики изучали устойчивость плазмы в магнитной ловушке, воздействие её на стенки реактора, движение раскалённого вещества и так далее.

Также испытанию подвергся охлаждаемый водой вольфрамовый дивертор – устройство, мешающее частицам со стенок камеры попадать в плазму.

Напомним, что реактор EAST был запущен в 2006 году. В 2017 году он впервые удержал максимальную температуру плазмы в течение более чем ста секунд.

В последние годы похожий результат был достигнут на нескольких термоядерных реакторах, но результат китайских физиков особенно важен в связи с необычно высокой температурой, которая развивается в EAST.

Поясним, что термоядерным реакциям в центре Солнца способствует мощная гравитация звезды и её огромные размеры. Чтобы получить нужный результат в земных условиях, и требуется такая гигантская температура. При этом её нужно поддерживать достаточно долго, чтобы необходимые реакции успели произойти.

К слову, EAST относится к так называемым токамакам. Слово образовано от аббревиатуры ТОКАМАК – "ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками". Такой реактор представляет собой полый тор ("бублик"), внутри которого магнитные поля удерживают горячую плазму. Первый токамак был построен в 1954 году в СССР.

EAST стал первым в мире токамаком с некруглым поперечным сечением, магнитное поле в котором полностью создаётся сверхпроводящими электромагнитами.

Опыт китайских физиков наверняка будет учтён в проекте ИТЭР. Это крупнейший в мире термоядерный реактор, в строительстве которого участвуют 35 стран, в том числе Россия, Китай и США.

Конечной целью исследователей является промышленный термоядерный реактор. Если человечеству удастся создать эту технологию, оно будет фактически навсегда обеспечено дешёвой и экологически чистой энергией.

Правда, предстоит решить ещё несколько проблем, например, наладить производство тяжёлого изотопа водорода трития, который является стандартным термоядерным топливом.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о получении "звёздных" термоядерных реакций, о том, как можно спасти стенки реактора от разрушения, и о новой перспективной концепции таких устройств.

Ранее по теме

Сейчас

13:46

Пожар в 25-этажке Тимирязевки потушен

13:26

Анонсирована отставка главы ХСС Зеехофера

13:21

Загорелось 25-этажное общежитие академии имени Тимирязева

11:50

На МКС снова протек японский модуль

10:40

Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

08:20

Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks

07:17

Азовское море могут закрыть для судов из Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

21 минута назад
На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

2 часа назад
В Крыму устроили облаву на "Свидетелей Иеговы"

В Крыму устроили облаву на "Свидетелей Иеговы"

45 минут назад
Россияне в целом довольны жизнью

Россияне в целом довольны жизнью

15 минут назад
Глава ОНК сложила полномочия после скандального заявления о Цеповязе

Глава ОНК сложила полномочия после скандального заявления о Цеповязе

57 минут назад
Азовское море могут закрыть для судов из Украины

Азовское море могут закрыть для судов из Украины

7 часов назад
В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

3 часа назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

3 часа назад
Умер русский Джими Хендрикс

Умер русский Джими Хендрикс

3 часа назад
Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

1 час назад
Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

2 часа назад
Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

4 часа назад
"Мама, уже огонь на дороге! ": в Калифорнии русскоязычная девочка въехала в зону пожара

"Мама, уже огонь на дороге! ": в Калифорнии русскоязычная девочка въехала в зону пожара

3 часа назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

21 час назад
Футболист из Дагестана жестоко расправился с пожилым таксистом

Футболист из Дагестана жестоко расправился с пожилым таксистом

40 минут назад
Шестеро бойцов из России пробились в финал чемпионата мира по ММА

Шестеро бойцов из России пробились в финал чемпионата мира по ММА

41 минута назад
Обнаружена связь между методами лечения бесплодия и умственными расстройствами у детей

Обнаружена связь между методами лечения бесплодия и умственными расстройствами у детей

55 минут назад
Анонсирована отставка главы ХСС Зеехофера

Анонсирована отставка главы ХСС Зеехофера

58 минут назад
Суд вынес приговор мужчине, атаковавшему полицейского снятыми штанами. Видео

Суд вынес приговор мужчине, атаковавшему полицейского снятыми штанами. Видео

1 час назад
Пилоты Су-57 начали тестировать новые костюмы

Пилоты Су-57 начали тестировать новые костюмы

1 час назад
Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

1 час назад
Годовщину Евромайдана Киев отметит конкурсом детей-снайперов

Годовщину Евромайдана Киев отметит конкурсом детей-снайперов

1 час назад
Гонщица из США погибла в аварии реактивного болида

Гонщица из США погибла в аварии реактивного болида

1 час назад
Конькобежец Кулижников завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии

Конькобежец Кулижников завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии

1 час назад
Скончалась жена Минтимера Шаймиева

Скончалась жена Минтимера Шаймиева

1 час назад
Обнимашки и смайлик: Климкин и Волкер провели "хорошую встречу"

Обнимашки и смайлик: Климкин и Волкер провели "хорошую встречу"

1 час назад
Странная авария с пешеходом в Казани попала на видео

Странная авария с пешеходом в Казани попала на видео

2 часа назад
В аэропорту Сочи задержали устроившего дебош пассажира самолета. Видео

В аэропорту Сочи задержали устроившего дебош пассажира самолета. Видео

2 часа назад
На МКС снова протек японский модуль

На МКС снова протек японский модуль

2 часа назад
Оплата ЖКХ стала главным раздражителем россиян

Оплата ЖКХ стала главным раздражителем россиян

2 часа назад
Вороны-хулиганки обстреливают москвичей камнями с крыши 40-этажного дома

Вороны-хулиганки обстреливают москвичей камнями с крыши 40-этажного дома

2 часа назад
Полицейский в США застрелил мужчину, попытавшегося выхватить пистолет. Видео

Полицейский в США застрелил мужчину, попытавшегося выхватить пистолет. Видео

2 часа назад
5 научных причин, почему люди видят призраков

5 научных причин, почему люди видят призраков

2 часа назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

3 часа назад
Арендатор убил хозяйку квартиры и спрятал тело в овощной яме

Арендатор убил хозяйку квартиры и спрятал тело в овощной яме

3 часа назад
В мэрии опровергли информацию о якобы свободном доступе к личным данным клиентов МФЦ

В мэрии опровергли информацию о якобы свободном доступе к личным данным клиентов МФЦ

3 часа назад
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

3 часа назад
Тарифы на техосмотр просят поднять

Тарифы на техосмотр просят поднять

4 часа назад
Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

4 часа назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

21 час назад
Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

21 час назад
Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

21 час назад
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

21 час назад
Чем мужской мозг отличается от женского

Чем мужской мозг отличается от женского

23 часа назад