Глава ОНК сложила полномочия после скандального заявления о Цеповязе

Назвавшая осужденного на 20 лет за убийство 12 человек Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером Наталья Охотникова подала в отставку. Она была председателем общественной наблюдательной комиссии Амурской области. Также Охотникова в Instagram написала, что от действий Цеповяза никто не пострадал. Позже ее пост про то, что жертв не было, был удален.

Она вынуждена это сделать добровольно-принудительно, отметил зампред амурской общественной наблюдательной комиссии Андрей Зенков. Вместе с Охотниковой полномочия сложили все члены комиссии. В Амурской области пока наблюдательной комиссии не будет, сообщает РИА Новости.

По мнению Андрея Зенкова, на Охотникову начались травля и очевидная желтизна. О том, что глава амурской наблюдательной комиссии должна уйти после скандала с тем, как отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, высказала глава комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями регионов Мария Каннабих.

Дело банды Сергея Цапка стало одним из самых резонансных в истории современной России. Они держали в страхе станицу Кущевская. Осудили их после убийства семьи фермера Ахметова осенью 2010 года. Тогда были убиты все члены семьи фермера, включая маленьких детей.

Главарь банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Свою жизнь он закончил в 2014 году в СИЗО. Он скончался от болезни, ожидая рассмотрения жалобы на приговор.

Недавно в прессу попали фотографии, на которых осужденный на 20 лет Вячеслав Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном, шампурами с шашлыками и за роскошным столом, накрытым продуктами явно не тюремного рациона – крабами, красной икрой. Проверка Следственного комитета России выявила грубые нарушения закона и создание для него в колонии особых условий содержания. По некоторым данным, Цеповяз один заказывал еды столько, сколько потребляют 26 заключенных. В месяц он тратил на свое пропитание по 60 тысяч рублей. Кроме того, возможно, ему устраивали в колонии встречи с женщинами.

Сам Цеповяз скандалом крайне недоволен: он возмущен, что теперь не сможет порадовать себя в местах заключения деликатесами. По его мнению, за ним стоит его жена, которая подала на развод. Она же заявила в прессе, что перечислила мужу на разные карточки в колонию более 3 миллионов рублей.