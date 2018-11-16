Пилоты Су-57 начали тестировать новые костюмы

Пилоты истребителей Су-57 приступили к испытаниям новых летных костюмов, разработанных специально для экипажей истребителей пятого поколения. Как сообщил агентству РИА Новости собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России, заводские тесты уже завершены, остались только государственные испытания.

Речь идет о ППК-7. В конце марта 2018 года НПП "Звезда" передало компании "Сухой" 5 комплектов этой экипировки. Известно, что костюм значительно отличается от предшественников. Например, конструкторам удалось сделать его прочным, но проветриваемым, чтобы пилоту не было жарко.

Кроме того, ППК-7 частично компьютеризирован. Бортовой компьютер самолета самостоятельно может прогнозировать начало опасной для пилота перегрузки и начинает поддувать костюм, чтобы сдавить тело летчика и предотвратить отток крови от головы.

Шлем пилота Су-57 также обновили. В ЗШ-10 используют самые современные материалы. Они прочные, не горят и легче полимеров и сплавов, которые применялись раньше. Таким образом новый шлем весит на 350 граммов меньше старого. Помимо этого, на ЗШ-10 можно крепить самое разное оборудование, вроде систем целеуказания, приборов ночного видения или выводить индикацию приборов Су-57 прямо на забрало.