Загорелось 25-этажное общежитие академии имени Тимирязева

На севере Москвы загорелось студенческое общежитие Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Очаг возгорания находится на 17 этаже 25-этажного здания.

На место ЧП уже прибыли пожарные расчеты, из здания эвакуируют людей.

"Информации о пострадавших не поступала", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве