Вратарь сборной Германии Нойер: Россия показала достаточно организованную игру

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился впечатлениями от товарищеской игры с российской командой. Немецкий вратарь отметил, что соперник выглядел свежо и действовал компактно.

"Сборная России выглядела свежо в начале первого тайма, компактно действовала и не давала нам много свободного пространства. Поэтому мы не могли играть быстро, но нам все-таки удалось показать в первом тайме, что мы можем с этим справиться", — цитирует Нойера Sportbox.ru.

Также он сообщил, что немецким футболистам стало проще, когда они забили первый мяч. "Но соперник все равно показывал достаточно организованную игру", — добавил немецкий вратарь.

Напомним, что 15 ноября состоялась товарищеская игра между сборными Германии и России. Встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 3:0.