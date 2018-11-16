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16 ноября 201813:30

Суд вынес приговор мужчине, атаковавшему полицейского снятыми штанами. Видео

СК РФ

Житель Томской области осужден за применение насилия в отношении представителя власти – Следственный Комитет обнародовал кадры необычного нападения на стражей порядка.

 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь на 1 августа в отделе полиции по Зырянскому району Томской области мужчина снял штаны и попытался атаковать ими сотрудника правоохранительных органов.

По данным СК РФ, нападение произошло "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей оперативному дежурному отдела полиции, потребовавшему прекращения нарушения общественного порядка".

Следствие пришло к выводу, что страж порядка получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

В итоге любитель нетрадиционного использования предметов гардероба был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком три года.

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