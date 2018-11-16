В Крыму устроили облаву на "Свидетелей Иеговы"

ФСБ провело в Крыму масштабную операцию в отношении участников секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в России). Всю ночь по десяткам адресов в Джанкое шли обыски. В частности, в квартире одного из лидеров местной ячейки были изъяты материалы с тренингами по вербовке в организацию и экстремистская литература.

В Джанкое журналисты "Вести. Крым" увидели, как к одному из домов подъехали оперативники. Это были сотрудники ФСБ, мужчины в масках, более десятка человек. Корреспонденты попытались выяснить, что происходит, но комментарии мужчины давать отказались и вежливо попросили не мешать.

Как позже сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, в Джанкое устроили настоящую облаву на представителей "Свидетелей Иеговы". Одновременно в городе проходили обыски более чем в 30 домах, в том числе и у главы секты Сергея Филатова — в его доме нашли экстремистскую литературу, а также пособия по психологии и вербовке. Возбуждено уголовное дело по статье "Экстремизм", мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Участники этой группы, кроме прочего, могли иметь тесные связи с украинскими спецслужбами. По крайней мере, координировалась их деятельность из Харькова. Сейчас сектанты ведут себя очень замкнуто, на вопросы отвечать отказались.

"Свидетелей Иеговы" признал экстремистской организацией Верховный суд России после долгого и тщательного изучения этой структуры.

"В ходе экспертной оценки выяснилось, что деятельность секты противоречит морально-нравственным нормам нашего общества, нашего государства, и является деструктивной для него", — пояснил религиовед Алексей Возняк.

Запретили организацию еще весной прошлого года. "Она разжигает межрелигиозную рознь, ставит под угрозу жизнь и здоровье ее участников. На этом основании организация была признана экстремистской и ликвидирована", — рассказал Александр Дворкин, исследователь современного религиозного сектантства.

Тем не менее, ячейки секты продолжают функционировать на территории России в целом и Крыма в частности, несмотря на законодательный запрет.