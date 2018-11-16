Обнаружена связь между методами лечения бесплодия и умственными расстройствами у детей

Австралийские учёные из Института исследования здоровья детей обнаружили неожиданную связь между определёнными формами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и умственной отсталостью малышей.

При этом эксперты призывают интерпретировать результаты научной работы, опубликованной в издании Pediatrics, с осторожностью, поскольку на сегодня совершенно неясна причина повышенных показателей умственного расстройства у "детей из пробирки".

Специалисты изучили данные о более чем 200 тысячах рождённых детей, зарегистрированных на западе Австралии с 1994 по 2002 годы. Чуть более одного процента малышей были зачаты при помощи ВРТ.

Поясним, что ВРТ – это методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма. К подобным технологиям относится, например, ЭКО.

В целом результаты показали лишь небольшое увеличение показателей умственной отсталости, связанных с подобными технологиями (1 из 48 случаев ВРТ против 1 из 59 случаев для не ВРТ).

Между тем один метод под названием интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ) продемонстрировал наиболее значительное повышение риска появления умственной отсталости у детей (1 из 32 случаев). (К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что мальчики, зачатые с помощью ИКСИ, могут вслед за отцом иметь проблемы с зачатием).

Несмотря на полученные данные, исследователи призывают будущих родителей, рассматривающих ВРТ в качестве способа зачатия, относиться к данным с осторожностью.

Ведущий автор недавней работы Мишель Хэнсон (Michele Hanson) отмечает, что результаты касаются деторождений в период с 1994 по 2002 годы. "С тех пор в клинической практике в области вспомогательных репродуктивных технологий в Австралии произошли значительные изменения [к лучшему]", — говорит она.

Хэнсон приводит в пример переход от трансплантации нескольких эмбрионов (такая практика была распространена в 1990-х годах) к пересадке одного зародыша.

Согласно некоторым данным, многоплодная трансплантация эмбрионов приводит к увеличению числа многоплодных родов, преждевременным родам и снижению веса детей при рождении. Все вышеперечисленные факторы повышают риск появления умственной отсталости для отдельно взятого ребёнка.

Как предполагает один из экспертов в области ЭКО Питер Иллингуорт (Peter Illingworth), современные процедуры, позволяющие проводить то же ЭКО, должны снижать факторы риска, выявленные в исследовании.

Хэнсон утверждает, что произошедшие изменения привели к улучшению результатов: так, в Австралии примерно 88 процентов всех циклов лечения бесплодия в 2016 году основывались на одноплодной трансплантации эмбриона, что привело к снижению показателей многоплодных родов и преждевременных родов.

Как уже отмечалось выше, наиболее высокий риск развития умственной отсталости связан с лечением при помощи ИКСИ. Возникает закономерный вопрос: может подобная процедура сама по себе повышать риск?

На сегодняшний день специалисты не могут ответить на этот вопрос. По крайней мере, пока.

Джино Пекораро (Gino Pecoraro) из Квинслендского университета предполагает, что за повышением риска развития умственной отсталости при применении конкретно этой технологии может стоять целый ряд причин.

"Возможно, всё дело в методе прокалывания яйцеклетки для внедрения сперматозоида непосредственно внутрь неё. Есть и другая версия: причина может быть в низком качестве сперматозоидов, из-за чего, собственно, такая технология и применяется, — рассуждает Пекораро.

Кроме того, продолжает учёный, пожилые мужчины чаще остальных нуждаются в ИКСИ. "Возраст также является фактором, связанным с повышенным риском того, что сперматозоиды будут иметь генетические мутации", — говорит он.

И действительно, ранее учёные показали, что пожилые отцы передают больше мутаций своим детям, чем возрастные матери.

Профессор Джейн Хэлидей (Jane Halliday) из Научно-исследовательского института Мердока изучала данные исследований детей, зачатых при помощи ИКСИ. Ей удалось найти лишь ограниченные данные, позволяющие предположить, что ИКСИ действительно повышает риск появления проблем, связанных с неврологическим развитием. Иными словами, подобная тема требует дальнейшего изучения.

По мнению учёных, люди и специалисты, проводящие ВРТ-процедуры, должны быть осведомлены о потенциальных дополнительных рисках, связанных с ИКСИ.

"Необходимо провести дополнительные исследования, — считает Пекораро. – До тех пор, пока ответ не будет ясен, парам, проходящим лечение от бесплодия, нужно быть в курсе [возможных рисков]. Им необходимо спросить специалиста, какой тип ВРТ-лечения им может понадобиться и является ли ИКСИ единственно возможным вариантом. Возможно, что у них есть альтернатива".

Добавим, что ранее учёные также выяснили, как возникает распространённая причина женского бесплодия.