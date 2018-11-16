"Аэрофлот" добавил в мобильное приложение карты 12 аэропортов мира

"Аэрофлот" внедрил в мобильное приложение интерактивные карты двенадцати аэропортов мира. Пользователям теперь доступна карта Шереметьево (терминалы D, E, F), есть и возможность навигации внутри здания.

Кроме того, навигация возможна по аэропорту Схипхол в Амстердаме, Международному аэропорту Дубая, Гонконгскому международному аэропорту, Стамбульскому имени Ататюрка, Нью-Йоркскому имени Джона Кеннеди, Международному в Лос-Анджелесе, Лондонскому Хитроу, Мюнхенскому имени Франца-Йозефа Штрауса, а также аэропортам в Ницце, Токио и Цюрихе.

Навигация позволяет строить маршруты внутри зданий и находить различные объекты, например, стойки регистрации, билетные кассы или залы ожидания. Поиск возможен и по названию локации, и по категориям. Есть и справочная информация – приложение покажет точное местоположение объекта, фотографию, режим работы, даст краткое описание.

"За последнее время "Аэрофлот" претерпел значительные изменения в сфере цифровизации и сегодня является одним из лидеров авиаиндустрии по данному направлению. Основная ценность для "Аэрофлота" — это наш пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. "Аэрофлот" остается лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года", — рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО.

Сейчас "Аэрофлот" прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co. Эксперты подтверждают, что авиакомпания постоянно модернизирует онлайн-сервисы, делая их более удобными, быстрыми и инновационными для пассажиров.