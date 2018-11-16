Шестеро бойцов из России пробились в финал чемпионата мира по ММА

На чемпионате мира по ММА в Бахрейне, который впервые в истории проходит под эгидой сразу двух мировых федераций – IMMAF и WMMAA, шестеро российский бойцов сумели выйти в финал, где попытаются завоевать золотые медали турнира.

В их числе оказались Руслан Сатиев (до 56,7 кг), Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг), Ислам Багомедов (до 77,1 кг), Джамал Меджидов (до 84 кг), Магомед Шахрудинов и Григорий Пономарев (свыше 93 кг).

Кроме того, на юниорском чемпионате мира (18-20 лет), который проходит в Бахрейне одновременно с мировым первенством для взрослых, в финал турнира пробились пятеро россиян: Шамиль Бахачилиев (до 56,7), Резуан Хотов (до 70,3), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг), Игорь Глазков (до 93 кг), Шамсудин Махмудов (свыше 93).

Соревнования в Бахрейне завершатся 18 ноября. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира по ММА по одной из версий (WMMAA) россияне победили в семи весовых категориях из восьми.