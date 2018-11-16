Бороться за каждый вдох: как в столице выхаживают новорожденных с минимальным весом

Девять из 10 новорожденных весом меньше килограмма удается спасти столичным медикам. В их распоряжении — самое современное перинатальное оборудование. Оно дает шансы даже тем, кто еще пять лет назад считался обреченным. Специалисты также учат мам таких малышей правильно ухаживать за младенцами после выписки.

- Без двадцати два пятого сентября мы появились. Вылез — маленький такой, я его положила, думаю, неужели такие дети существуют вообще?

Для Марины Марк — долгожданный ребенок. Сначала несколько попыток ЭКО, а потом мальчик появился на свет всего через шесть месяцев и весил меньше килограмма. Таких детей с экстремально низкой массой тела ежегодно в Москве рождается около восьми тысяч. До 2012 года их даже не считали живорожденными.

"Мы сейчас находимся у самого маленького пациента в нашем отделении. На сегодня она весит 770 граммов, это 25 недель срок гестации, сложная беременность у мамы", — рассказывает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных номер 1 перинатального центра ГКБ номер 24 Ольга Милева.

Сегодня у этой девочки есть все шансы вырасти здоровым ребенком. В этом перинатальном центре с такими новорожденными научились работать одними из первых — даже если их вес был всего 500 граммов. Недоношенных детей в реанимации помещают в специальный кювез, в котором комфортно почти так же, как в утробе матери.

"Кювез, который поддерживает температуру и влажность, дыхательная аппаратура, которая обеспечивает подачу воздушной смеси в легкие ребенка, плюс дополнительные специальные девайсы, следящая аппаратура, без которой никуда не деться", — рассказывает заместитель главного врача ГКБ номер 24 по медицинской части в неонатологии Сергей Жогин.

Всего в родильном корпусе перинатального центра 18 таких мест. В среднем за детьми здесь наблюдают около недели. Главная цель — исключить развитие осложнений. Затем ребенка отправляют в детский корпус — там ребенок набирает массу и готовится к выписке домой. Все это время мама, как правило, находится рядом.

"Мы должны научить маму к выписке ухаживать за ребенком, научить его кормить, пеленать, обращать внимание на состояние ребенка, какие-то моменты, которые должны ее насторожить. Поэтому у нас мамы присутствуют в отделении изначально и достаточно длительное время", — рассказывает заведующая неонатологическим отделением номер 3 перинатального центра ГКБ номер 24 Ольга Миронюк.

Сколько времени ребенок проведет в стационаре, в каждом случае решается индивидуально. Но и после выписки за ним наблюдают еще в течение трех лет.

"В реанимации пролежал два месяца и четыре дня, я к ним приходила с двух до четырех, приносила молоко, плюс там сцеживала его, кормили грудным молоком. Сейчас мы — кило 573, нам 38 сантиметров, мы уже богатыри!" — говорит Марина Шеровьева.

Буквально за каждый грамм и вдох младенца борются столичные неонатологи. В результате выходить новорожденных с минимальным весом удается почти в 90 процентов случаев.