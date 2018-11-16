Песков назвал отвратительной "красивую жизнь" Цеповяза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию, сложившуюся в колонии, где за массовое убийство отбывает 20-летний срок Вячеслав Цеповяз, вопиющей и отвратительной.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз демонстрирует красивую жизнь за решеткой: он позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра.

В колонию с проверкой выехали представители прокуратуры. Песков же отметил, что ФСИН "принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций", передает РИА Новости.

В отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий. Преступника же поместили в ШИЗО, затем перевели в обычную камеру.

С 1998 по 2010 год банда, в составе которой был Цеповяз, убила 19 человек, среди которых дети, в станице Кущевской Краснодарского края.