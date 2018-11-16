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Убит глава ДНР Александр Захарченко 1 час назад
В Кремле доверяют расследованию подрыва Захарченко
У Москвы не оснований не доверять расследованию убийства экс-главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Это заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России считает, что следствие не будет держать в тайне полученные материалы. При этом он отметил, что следственные органы ДНР уже приводили данные о том, что к покушению на Захарченко возможно причастна украинская сторона. Захарченко погиб 31 августа, напоминает ТАСС. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Он подчеркнул, что выбравшие путь террора не хотят искать мирного решения конфликта на Донбассе.
Захарченко погиб, когда в ресторане "Сепаратист" в центре Донецка сработала заложенная бомба. Были задержаны несколько подозреваемых в убийстве. Они признались, что за покушением на Захарченко стоит Киев. Более того, бомба была изготовлена США. При этом Служба безопасности Украины свою причастность к ликвидации главы ДНР опровергла. Уголовное дело об убийстве Захарченко возбудил Следственный комитет России.
При взрыве в кафе также погиб охранник Захарченко и пострадали еще 11 человек. Министр доходов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина. На выборах в ноябре Пушилин был избран новым главой ДНР.
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