Катки, выставки и путешествия: как провести выходные в столице

Уже в предстоящие выходные можно отправиться в путешествие сразу по нескольким странам Европы — причем не покидая Москвы. Горожанам и туристам также предлагают посмотреть сокровища русских музеев и поздравить с днем рождения Деда Мороза. Кстати, о том, что Новый год не за горами, напоминают первые катки в столичных парках.

В столице открыт еще один каток — на этот раз в Измайловском парке. Лед на нем не растает, даже если на улице будет плюсовая температура. Каток в день открытия работает бесплатно до 10 вечера, поэтому не упустите возможность — берите коньки и приходите!

Но это не единственный вариант, где можно покататься. Лед залили также в саду "Эрмитаж", Бабушкинском и Таганском парках — там, кстати, вход тоже пока бесплатный. А самый большой каток из открывшихся — в парке "Сокольники". Он работает с 10 утра и до полуночи. Рекомендуем приходить туда в вечернее время, когда лед подсвечивается и переливается неоновыми цветами.

Не дожидаясь зимы, можно не только покататься на коньках, но и окунуться в новогоднюю атмосферу. В эти выходные в московской усадьбе Деда Мороза будут праздновать день рождения волшебника с играми, песнями и конкурсами. Гостям приходить можно без подарков и билетов.

Еще один сюрприз для москвичей: в субботу есть возможность совершить тур сразу по нескольким странам — Венгрии, Австрии, Чехии и Словакии. И все это — за один день! Место отправления — дизайн-завод "Флакон": в полдень там откроется фестиваль "Монархия", посвященный австро-венгерской культуре. Там вы сможете пробовать настоящий венский кофе, послушать венгерскую музыку и узнать чуть больше о чешской моде.

В Манеже сейчас проходит уникальная выставка "Сокровища музеев России". На одной площадке собрали около 300 ценных экспонатов из 50 музеев из разных уголков нашей страны — от старинных икон до живописных полотен художников XX века.

И информация для самых смелых и выносливых: в том же Измайловском парке в субботу, 17 ноября, в 17:00, как только сядет солнце, стартует забег. Дистанция небольшая — всего пять километров — но сложная: участникам предстоит в темноте бежать по узким лесным тропинкам. Обязательно возьмите с собой фонарик!