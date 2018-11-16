Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

В предстоящие выходные погоду в северной половине Европейской России будет определять активный циклон, по необычной траектории спускающийся с северо-востока в центральные области. Ну а на юге региона облачную и холодную погоду с дождями спровоцирует другой облачный вихрь, кружащий над Турцией, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в выходные пройдет мокрый снег, высока вероятность гололедицы. При этом температура воздуха составит в субботу ночью -5…-7°, в воскресенье – 0…-2°. Днём ожидается 0…+2°.

В Санкт-Петербурге выходные будут облачными, дождливыми и теплыми. В субботу в течение суток около +5…+7°, в воскресенье +3…+5°.

В Воронеже в выходные без осадков. Ночами -6…-8°, днем около 0°.

В Нижнем Новгороде пройдёт небольшой снег, более интенсивный в воскресенье. Днем будет 0…-2°.

В Симферополе небольшие дожди, после полудня +5…+7°.

В Ростове-на-Дону облачно, небольшой снег, днем около -1…-3°.

В Краснодаре в выходные пройдут небольшие дожди, после температура воздуха не превысит +5…+7°.

В Сочи дожди, в субботу временами сильные, днем +10…+12.

В выходные Урал окажется на теплой периферии циклона, перемещающегося с севера в центр Европейской России. Он станет причиной небольших осадков в виде мокрого снега. Днем в Екатеринбурге температура воздуха составит -1…-3°, в Челябинске -1…+1°.

В выходные на территории Западной Сибири на смену погожему и морозному антициклону пожалует облачный, снежный и более тёплый циклонический вихрь. В такой ситуации в Новосибирске в субботу -10…-12°, в воскресенье -7…-9°, в Омске в субботу -5…-7°, в воскресенье до -7…-9°.

Юг Дальнего Востока в выходные будет находиться в теплой периферии циклона. В такой ситуации небольшие осадки пройдут лишь местами. Во Владивостоке в дневные часы ожидается +2…+4°.