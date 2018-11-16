16 ноября 201814:29
Водитель без прав насмерть сбил школьницу, шедшую на красный свет в Ярославле. Видео
Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей на проспекте Фрунзе в Ярославле 15 ноября.
Вечером в минувший четверг 11-летняя школьница попыталась пересечь проезжую часть по регулируемому переходу. По сообщениям местных СМИ, она двигалась на запрещающий сигнал светофора.
Через несколько мгновений после того, как пешеход вышел на дорогу, его сбила "Лада", двигавшаяся на большой скорости.
От полученных травм пострадавшая скончалась.
Известно, что за рулем легковушки находился 23-летний мужчина у которого не было водительских прав.
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