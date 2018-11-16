Футболист сборной России Зобнин не сыграет со шведами в Лиге наций

Полузащитник московского "Спартака" и национальной команды Роман Зобнин не примет участия в заключительном матче группового этапа Лиги наций со шведами. Тренерский штаб сборной России решил не рисковать здоровьем футболиста и отправил его домой.

"Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции", — сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра не принял участия в матче чемпионата России против "Уфы", который состоялся 11 ноября. Также его не оказалось в заявке на товарищескую игру с Германией.

Россияне проведут заключительную встречу группового этапа Лиги наций 20 ноября. Их соперником станет сборная Швеции.