Боец ММА Бизон отобрал Hummer и был задержан СОБРом. Видео

Боец ММА, 28-летний Евгений (Бизон) Гонтарев был задержан в Подмосковье сотрудниками СОБРа. Незадолго до этого спортсмен вместе со своими товарищами отобрал у жителя Челябинской области автомобиль Hummer, три телефона, золотую цепочку и 30 тысяч рублей.

В Сети появились кадры разбойного нападения на владельца внедорожника, а также видео задержания одного из подозреваемых, 25-летнего мужчины, увлекающегося страйкболом.

Во время предварительного допроса он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что лишь сидел за рулем своего кроссовера Hyundai Creta, ничего плохого не совершал, а фамилии своих подельников не знает, только имена — Евгений и Сергей.

Евгения Гонтарева задерживали примерно в это же самое время, причем спортсмен не сразу понял всю серьезность ситуации и решил, что это какой-то розыгрыш, поскольку операция проходила в день его рождения.

В настоящее время разыскиваются остальные участники разбойного нападения, возбуждено уголовное дело. По предварительным оценкам правоохранительных органов, общая сумма похищенного составляет около 1,6 миллиона рублей.