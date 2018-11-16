Путин не следил за решением ЕСПЧ по Навальному

В Кремле не следят за решениями Европейского суда по правам человека в отношении оппозиционера Алексея Навального.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ЕСПЧ одновременно рассматривается достаточно много дел, связанных с российскими гражданами, и у главы государства, конечно, нет возможности все их отслеживать.

На просьбу прокомментировать вынесенный вердикт Песков ответил, что "нечего комментировать", и посоветовал обратиться в Министерство юстиции, передает РИА Новости.

15 ноября Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла окончательное решение по делу Навального против России по поводу задержаний оппозиционера во время митингов в 2012-2014 годах. Европейские судьи пришли к выводу, что аресты оппозиционера были "политически мотивированы", и обязали Россию выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро для возмещения материального ущерба и 12653 евро для покрытия судебных издержек.