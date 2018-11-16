Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

Духовенство города Винницы объявило ультиматум правящему архиерею, митрополиту Симеону (Шостацкому), сообщил корреспонденту сайта Вести.Ру представитель епархии.

Ситуация в Винницкой епархии оказалась под пристальным вниманием всех интересующихся расколом в православном мире с 13 ноября. Тогда митрополит Симеон — единственный из епископата Украинской Православной Церкви — отказался подписать итоговый документ, принятый на заседании Собора епископов УПЦ. Винницкий архиерей не согласился, в частности, с таким решением Собора как разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Как выяснилось, именно этот пункт может оказаться судьбоносным для данной епархии, в связи изменениями, внесенными во все приходские уставы.

Осознавая ответственность, 15 ноября вечером духовенство винницкой епархии решило провести экстренное собрание, чтобы выразить недоверие архиерею. Однако митрополит Симеон оказался в курсе готовящегося заседания и, мгновенно сориентировавшись, прислал на него секретаря епархии. Революция то ли не удалась, то ли была задавлена в зародыше.

В итоге на собрании были собраны подписи в поддержку главы УПЦ митрополита Онуфрия: 42 из 44 присутствовавших заявили о полной поддержке решений архиерейского Собора, которые правящий митрополит отказался подписывать. И это пустая неформальность. В разговоре с Вестями собеседник также отметил, что "духовенство почти целиком за митрополита Онуфрия". А прихожане и все население "поделилось поровну за отделение от Московской Патриархии и против этого".

Что же касается ультиматума, собравшиеся потребовали от митрополита Симеона созвать общее собрание Винницкого духовенства, чтобы высказать поддержку Блаженнейшему Онуфрию, как это сделали остальные епархии. В случае отказа архиерея общаться с духовенством, на следующей неделе делегация из Винницкой епархии планирует ехать в Киев, чтобы просить нового архиерея у главы Церкви.

Решиться на этот шаг духовенству придется очень быстро, иначе правящий архиерей может своим указом, то есть абсолютно законным образом изменить соотношение сил. И перевести приходы в подчинение Константинополю. Оказывается, несколько лет назад Винницкая митрополия вынудила настоятелей всех храмов подписать приходские уставы нового образца. И в новом уставе есть пункт, где написано, что в экстренном случае приход переводится непосредственно под управление архиерея, который находится в общении со всем Вселенским Православием.

В то время принятие устава было проведено с целью уменьшения шансов для перехода отдельных приходов под власть главы неканонической церкви митрополита Филарета (Денисенко).

Однако за эти годы ситуация принципиально изменилась: Русская Православная Церковь прекратила общение с Константинополем, а формулировка "управление архиерея, который находится в общении со всем Вселенским Православием" приобрела совсем другой оттенок. Этого пункта и духовенству епархии и священноначалию на Украине стоит опасаться больше, чем перехода одного отдельного архиерея.

Чего совсем никак нельзя исключать: 21 ноября состоится "объединительный" Собор единой поместной церкви на Украине. И митрополит Симеон не скрывает, что собирается принять в нем участие.