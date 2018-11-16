Место Тихоновой в Совфеде занял Королев

Бывший глава Липецкой области Олег Королев стал сенатором. Постановлении о наделении своего предшественника на губернаторском посту подписал временно исполняющий обязанности липецкого губернатора Игорь Артамонов. Игорь Артамонов ранее был вице-президентом Сбербанка – председателем Среднерусского банка.

Назначение произведено после того, как Совет Федерации досрочно покинула Ираида Тихонова. 6 ноября она сложила с себя полномочия члена Совета Федерации. Для избрания в Совет Федерации Королев должен был быть депутатом. И он им стал, подчеркивает "Интерфакс". В день отставки губернатора 2 октября от своего мандата в его пользу отказалась еще одна женщина – Ольга Сотникова. Ее место в липецком облсовете по партийным спискам партии "Единая Россия" и занял экс-губернатор.

Олег Королев был выбран в липецкий облсовет в 2016 году. От депутатского мандата он отказался на время исполнения полномочий руководителя области.

Королев уже представлял Липецк в Совете Федерации с 1993 по 2001 годы.