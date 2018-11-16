Опубликовано видео с места ДТП в Волгоградской области, где погибли четыре человека

Около полудня в пятницу, 16 ноября, в Волгоградской области на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля "ВАЗ-2106" выехал на полосу встречного движения, где в результате неудачного обгона столкнулся с "КамАЗом".

В результате аварии погибли четыре человека – водитель "шестерки" и трое его пассажиров – женщина и двое пятилетних детей.

В ведомстве уточнили, что госпитализированы еще четверо пострадавших, находившихся в легковушке – трое несовершеннолетних и еще одна женщина.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.