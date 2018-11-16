Убийца Джона Леннона заявил, что с каждым днем жалеет о своем преступлении все больше

63-летний убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен заявил, что раскаивается в преступлении, за которое он отбывает пожизненное наказание. По словам американца, перед тем, как совершить убийство, он колебался, так как Леннон ему сильно нравился, сообщает Daily Mail.

Слова о раскаянии Чепмен произнес во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению в августе. Расшифрованный текст речи убийцы обнародовали только сейчас.

"В тот день Леннон подписал мне пластинку и был очень мил со мной. Я подумал: "Дело сделано, автограф получен, просто иди домой. Но я не мог уйти домой", — рассказал Чепмен.

Преступник заявил, что не хотел заставлять музыканта страдать, но все равно выбрал специальные пули, которые увеличиваются в диаметре при попадании в мягкие ткани, чтобы не сомневаться в результате.

Чепмен признался, что сразу не понял, что произошло, но затем осознал, что его поступок был бессмысленным.

"Я не испытывал никакой вражды к Леннону. Я просто хотел прославиться. Я даже молился перед тем, как решиться на убийство. Это была ошибка", — отметил Чепмен.

Убийце в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении.

8 декабря 1980 года Чэпмен застрелил Джона Леннона у дома музыканта на Манхэттене. В 1981 году преступника приговорили к тюремному заключению на срок от 20 лет до пожизненного. С 2000 года он уже 10 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении и всякий раз получал отказ. В следующий раз преступник сможет обратиться к властям с этой просьбой не раньше 2020 года.