Эксперт: Россия не будет перекрывать Азовское море

Если Россия перекроет доступ украинским кораблям в Азовское море, то это будет нарушением международного права, заявил агентству РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев. Также он напомнил, что данная акватория принадлежит и России, и Украине, поэтому море должно быть открыто для всех, особенно для гражданских судов.

Ранее член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич призвал закрыть Азовское море для Украины, так как пограничники из Незалежной задержали 15 российских кораблей, обвинив их в незаконном входе в порты Крымского полуострова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что меры по защите российских моряков приняты будут, но строго в соответствии с международным правом. Одновременно с этим действия пограничников РФ в отношении украинских кораблей абсолютно законны, добавил Песков.

Между тем в Киеве собираются усиливать присутствие ВМС Украины в Азовском море. Но, по мнению заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Незалежной Георгия Тука, произойдет это не скоро. Для создания военно-морской базы хотя бы в одном портовом городе необходимо много времени и значительные финансы. Ни того, ни другого у Киева нет. А заявления, будто украинский флот способен противостоять российскому, Тук считает необоснованными.