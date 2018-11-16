Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

На трассе в Иркутской области школьный автобус столкнулся с трактором. В результате аварии пострадал водитель. ДТП случилось на 15-м километре автодороги Саянск – Буря: после столкновения , автобус съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 14 несовершеннолетних и сопровождающий.

Как сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ, по предварительным данным, столкновение произошло при попытке обгона трактора с прицепом, двигавшимся в попутном направлении.

Как уточняет ТАСС, водитель не справился с управлением. Никто из детей не пострадал. По факту аварии начата проверка.