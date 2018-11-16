Русский ипотечный банк приостановил операции из-за массового вывода средств

Русский ипотечный банк приостановил проведение операций в связи с массовым выводом клиентами средств со счетов.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило само финансовое учреждение, рассказав, что в данной ситуации оно не может "в нормальном режиме" работать с клиентами, даже с учетом с использованием каналов дистанционного обслуживания.

Отмечается, что паника возникла из-за негативных отзывов о банке, размещенных в социальных сетях.

Информируется, что совет директоров и менеджмент Русского ипотечного банка вырабатывают меры для восстановления работоспособности финансово-кредитной организации.

Подчеркивается, что счета физических лиц на сумму 1,4 миллиона рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов и банк неукоснительно соблюдает требования законодательства о сохранении денег клиентов.

По итогам третьего квартала текущего года активы Русского ипотечного насчитывали 13,1 миллиардов рублей. Раньше он был дочерним подразделением Собинбанка, сейчас подконтролен банку "Россия".