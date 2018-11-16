Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 ноября 201815:36

Британские музыканты построят пирамиду с кирпичами из праха 34 тысяч человек

l-13.org

Британский электронный дуэт The KLF объявил о планах построить в Ливерпуле пирамиду, которая будет состоять из кирпичей с прахом 34,5 тысячи людей. Свое место в этой постройке можно забронировать за 127 долларов (8,4 тысячи рублей), сообщает Fact.

Фундамент пирамиды будет заложен в рамках придуманного музыкантами праздника "Toxteth Day Of The Dead", на который можно будет принести кирпич с прахом умершего человека и кирпичом.

Британцы отмечают, что собственноручно добавят в каждый кирпич 23 грамма человеческого праха с помощью процесса, который артисты называют "МуМуфикацией".

Участники The KLF Билл Драммонд и Джимми Коти называют себя древними адептами учения "Му Му".

Дата начала строительства погребальной пирамиды пока не называется.

Это не первый смелый перформанс на счету музыкантов The KLF. В 1994 году они публично сожгли миллион фунтов стерлингов, которые заработали, играя в группе.

Сейчас

16:30

Биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

15:24

Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

14:59

Место Тихоновой в Совфеде занял Королев

13:46

Пожар в 25-этажке Тимирязевки потушен

13:26

Анонсирована отставка главы ХСС Зеехофера

13:21

Загорелось 25-этажное общежитие академии имени Тимирязева

11:50

На МКС снова протек японский модуль

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин назвал ключевой целью продление жизни россиян

Путин назвал ключевой целью продление жизни россиян

55 минут назад
Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

15 минут назад
В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

48 минут назад
Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

Начальник расстрелял подчиненного, требовавшего зарплату

2 часа назад
Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

Вся семья Раймонда Паулса покинула Латвию

23 минуты назад
На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

На вечеринке в Питере 14-летнюю девочку облили горючкой и подожгли

5 часов назад
В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

В своем доме найдена мертвой 47-летняя Ким Портер - актриса и мать детей рэпера Diddy

6 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

Абэ пообещал Путину оставить Курилы без баз. Мирный договор могут подписать в 2019-м

3 часа назад
Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

1 час назад
Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

Появились кадры с места фатального ДТП с участием такси и Maybach в Москве

6 часов назад
Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

Одни не останутся: на травлю подростка в Барнауле отреагировали СК и омбудсмен

4 часа назад
Задержание судов Украиной: Россия может принять защитные меры

Задержание судов Украиной: Россия может принять защитные меры

3 часа назад
Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

5 часов назад
Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

7 часов назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

15.11.2018 17:11
В Амурской области сняли на видео нападение сумасшедшей лисы на собаку

В Амурской области сняли на видео нападение сумасшедшей лисы на собаку

26 минут назад
Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

38 минут назад
Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

43 минуты назад
Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

Илону Маску разрешили запустить 7000 микроспутников

46 минут назад
Россиянин построил дом на велосипеде, чтобы спастись от снега

Россиянин построил дом на велосипеде, чтобы спастись от снега

1 час назад
На выходе из "Хилтона" глава ВККС Украины "позеленел"

На выходе из "Хилтона" глава ВККС Украины "позеленел"

1 час назад
Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

1 час назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

1 час назад
Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены

Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены

1 час назад
Трагедия в образцовой семье: мать убила детей, а затем себя

Трагедия в образцовой семье: мать убила детей, а затем себя

1 час назад
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

1 час назад
Последствия взрыва в больнице в Уфе попали на видео

Последствия взрыва в больнице в Уфе попали на видео

1 час назад
Стали известны дата и место прощания с Иваном Смирновым

Стали известны дата и место прощания с Иваном Смирновым

1 час назад
Русский ипотечный банк приостановил операции из-за массового вывода средств

Русский ипотечный банк приостановил операции из-за массового вывода средств

1 час назад
СМИ: Samsung Galaxy S10 получит две дыры в экране

СМИ: Samsung Galaxy S10 получит две дыры в экране

1 час назад
Момент аварии, унесшей четыре жизни в Волгоградской области, попал на видео

Момент аварии, унесшей четыре жизни в Волгоградской области, попал на видео

1 час назад
В Барнауле за взятку задержан начальник антикоррупционного управления МВД по Алтайскому краю

В Барнауле за взятку задержан начальник антикоррупционного управления МВД по Алтайскому краю

1 час назад
В ЕС отреагировали на появление на Украине лагеря, где детей учат убивать

В ЕС отреагировали на появление на Украине лагеря, где детей учат убивать

1 час назад
Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

Под Иркутском автобус с детьми столкнулся с трактором и перевернулся

2 часа назад
Боец смешанных единоборств Бизон принял свое задержание за розыгрыш

Боец смешанных единоборств Бизон принял свое задержание за розыгрыш

2 часа назад
Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

Зима наступает: в выходные ожидаются мокрый снег и гололедица

2 часа назад
Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

Убийца рака поджелудочной рос в тропическом лесу

2 часа назад
Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

Духовенство Винницкой епархии объявило ультиматум правящему архиерею

2 часа назад
"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

"Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах

2 часа назад
Песков назвал отвратительной "красивую жизнь" Цеповяза

Песков назвал отвратительной "красивую жизнь" Цеповяза

3 часа назад
Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

Где учатся американские миллиардеры: топ-10 вузов

3 часа назад
В Крыму устроили облаву на "Свидетелей Иеговы"

В Крыму устроили облаву на "Свидетелей Иеговы"

3 часа назад
Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

Петросяна развели: счет юмориста разблокирован

4 часа назад
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

6 часов назад
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

7 часов назад
Тарифы на техосмотр просят поднять

Тарифы на техосмотр просят поднять

7 часов назад
Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"

7 часов назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40