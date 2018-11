Британские музыканты построят пирамиду с кирпичами из праха 34 тысяч человек

Британский электронный дуэт The KLF объявил о планах построить в Ливерпуле пирамиду, которая будет состоять из кирпичей с прахом 34,5 тысячи людей. Свое место в этой постройке можно забронировать за 127 долларов (8,4 тысячи рублей), сообщает Fact.

Фундамент пирамиды будет заложен в рамках придуманного музыкантами праздника "Toxteth Day Of The Dead", на который можно будет принести кирпич с прахом умершего человека и кирпичом.

GET MUMUFICATION — BUY NOW DIE LATER https://t.co/8LAQj3m6Vg pic.twitter.com/BzkX4BzVqJ