Стали известны дата и место прощания с Иваном Смирновым

Гитариста Ивана Смирнова, который скончался 15 ноября, похоронят на Пятницком кладбище. Церемония прощания и отпевание пройдут 17 ноября храме Святого Алексия Центральной клинической больницы Московской патриархии, говорится на сайте музыканта.

Прощание начнется в 11:30, о времени похорон сообщат дополнительно.

Иван Смирнов – советский и российский композитор, работ со многими музыкальными коллективами, занимался собственным проектом.