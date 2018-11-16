Момент аварии, унесшей четыре жизни в Волгоградской области, попал на видео

Регистратор запечатлел страшную аварию, произошедшую днем в пятницу, 16 ноября, в Волгоградской области.

Как сообщалось ранее, на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград автомобиль "ВАЗ-2106" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

На месте ДТП скончались четыре человека – мужчина, управлявший легковушкой, и трое его пассажиров. Среди погибших – двое пятилетних детей.

Еще четыре человека, находившиеся в "шестерке", в том числе – трое несовершеннолетних, пострадали. Для эвакуации травмированных использовался вертолет санитарной авиации.

По версии, озвученной пресс-службой регионального ГУ МВД РФ, причиной произошедшего является неудачная попытка обгона, предпринятая водителем "ВАЗа".