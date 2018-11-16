Россия готова поставить Белоруссии любое необходимое оружие

Москва может поставить Минску практически любое необходимое вооружение. В военном плане Россия и Белоруссия – союзники, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Республике Михаила Бабича.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране может потребоваться новое оружие, в том числе ракетное. Это связано с ростом активности НАТО и появлением американских солдат в Польше.

Что касается размещения российской военной базы в Белоруссии, то с 2015 года никто таких предложений Республике не делал, и вопрос считается закрытым, добавил Бабич.

Напомним, Польша приглашает к себе целую танковую дивизию вооруженных сил США. Более того, Варшава готова выделить до 2 миллиардов долларов на расходы по переправке и размещению американских военных. А также обещает построить всю необходимую инфраструктуру: казармы и полигоны для солдат, дома, больницы и школы для офицеров и их семей.