В Барнауле за взятку задержан начальник антикоррупционного управления МВД по Алтайскому краю

В Барнауле 15 ноября был задержан начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Позже сотрудниками Следственного комитета ему были предъявлены обвинения во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия 44-летний полковник Вадим Надвоцкий вместе со своим бывшим коллегой получил взятку в размере пяти миллионов рублей. За эти деньги он обещал прекратить проверки и оперативные мероприятия в отношении деятельности местного бизнесмена.

Решением Октябрьского районного суда города Барнаула Вадим Надвоцкий был заключен под стражу до 13 января 2019 года, не смотря на просьбу задержанного о домашнем аресте.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся дополнительные следственные мероприятия, собираются доказательства противоправной деятельности подозреваемого.

Год назад Вадим Надвоцкий давал интервью "Алтайской правде", где рассказывал, как надо более эффективно бороться с коррупцией: "Поскольку большинство преступлений такой категории носит латентный характер, необходимо активное участие граждан в информировании правоохранительных органов о коррупционных фактах. Помогло бы и ужесточение ответственности за это."