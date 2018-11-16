Игра про вампиров. Следующий ход за Чечней

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов назвал появление настольной игры "Vampire: The Masquerade" продолжением информационной войны по очернению России и Рамзана Кадырова. В прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он заявил, что данный продукт является не игрой, а "геббельсовской агиткой и пропагандой", за которой стоят Соединенные Штаты Америки.

"Это попытки такой игрой внушить и детям, и взрослым, что якобы Чечня, Россия наполнены вампирами. С медведем, бегающим по улицам, у них не получилось, вот придумали вампиров", — сказал Каримов и пообещал дать достойный ответ на эту игру, в которой все продиктовано ненавистью к России.

Он напомнил, что "Чечня – единственный регион в мире, в котором окончательно побежден терроризм. 17 тысяч террористов из пятидесяти одной страны, которые воевали на нашей земле, разгромлены. Республика восстановлена. По улицам мирного Грозного ходят тысячи зарубежных туристов".

В начале ноября вышла новая часть игры "Vampire: The Masquerade", где утверждается, что Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения. В сюжете упоминается глава республики "султан Рамзан", который подчиняется вампирам и скрывает правду о них от российских властей. Главная радость Рамзана — частный зоопарк с тиграми, львами, пумами и пантерами, которых он "кормит плотью и кровью своих врагов". Охраняет султана "личная гвардия", состоящая из 600 спецназовцев-вампиров.