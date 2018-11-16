Священникам ППЦ запретили общаться с украинскими раскольниками

Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками. Такое решение принял Святой собор епископов ППЦ.

Как сообщает ТАСС, польским священникам запрещено вступать в литургические и молитвенные контакты с представителями непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата и так называемой "Автокефальной церкви". В решении собора отмечается, что указанные церкви "в текущей деятельности сделали много зла".

Между тем предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий назвал поместную церковь, которая создается на Украине, политической организацией. Он подчеркнул, что это "приманочка, на которую церковь не клюет", потому что "церковь не может быть политической организацией", передает РИА Новости.

В октябре Константинопольский патриархат отменил соборную грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и начал процедуру предоставления автокефалии украинской неканонической церкви. Также были сняты анафемы с лидеров самопровозглашенных православных церквей, которые были наложены РПЦ.

В РПЦ назвали это решение Константинополя расколом. Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Украина надеется получить томос об автокефалии до конца года. Но томос могут дать только предстоятелю новой "объединенной" церкви. Дата объединительного собора до сих пор не выбрана. УПЦ МП уже заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.