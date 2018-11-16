Трагедия в образцовой семье: мать убила детей, а затем себя

Жительница автономной области Валле д'Аоста на севере Италии покончила с собой, предварительно убив двоих своих детей семи и девяти лет при помощи смертельной инъекции.

Как передает РИА Новости, тела членов своей семьи обнаружил муж женщины, который трудится сотрудником лесной охраны. Он же нашел два письма, которые оставила его жена, работавшая медсестрой в кардиологическом отделении одной из местных больниц.

В предсмертных посланиях женщина, которая в юности лишилась в аварии отца, а в 2000-м из-за ДТП и брата, жаловалась на невыносимость своей жизни.

При этом соседи никогда не слышали, чтобы супруги ссорились. Их семья считалось образцовой, и никаких признаков депрессии женщина не проявляла.

В результате трагедии глава семьи получил сильнейшее нервное потрясение и был экстренно доставлен в ближайшую больницу.