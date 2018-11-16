На выходе из "Хилтона" глава ВККС Украины "позеленел"

На выходе из отеля Hilton в Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Сергея Козьякова.

Нападавших было двое, один плеснул судье зеленкой в лицо, другой – на одежду. Злоумышленников задержать не удалось, они скрылись.

На помощь Козьякову приехали медики, на месте происшествия также работает полиция, передает "Интерфакс".