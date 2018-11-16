Последствия взрыва в больнице в Уфе попали на видео

Очевидцы сняли место взрыва в уфимской городской клинической больнице № 21, прогремевшего в пятницу, 16 ноября.

На записи видны разрушения, образовавшиеся после того как, по предварительной информации, в помещении, где проводились технические работы по проверке кислородной магистрали, произошел хлопок.

В региональном управлении МЧС РФ по Республики Башкортостан сообщили, что в коридоре реанимационного отделения медицинского учреждения произошел разрыв медной трубки, в результате чего произошло обрушение потолочного покрытия на площади 50 квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших и возгорания.

Спасатели задействовали на месте ЧП 14 единиц техники и 31 человек личного состава.