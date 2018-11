В Лондоне биохимик-геронтолог Жорес Медведев отметил 93 года и умер

В Лондоне на 94-м году ушел из жизни Жорес Медведев — ученый с мировым именем, российский и британский биохимик и геронтолог, брат-близнец известного историка и публициста Роя Медведева.

14 ноября братья, которые в 1925 году родились в Тифлисе (теперь — Тбилиси, Грузия), отметили 93-й день рождения, а на следующий день, 15 ноября, Жореса Медведева не стало.

Эту печальную информацию РИА Новости подтвердил Рой Медведев.

В 1950 году Жорес Медведев окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и в том же году защитил кандидатскую. Тогда ему была присуждена ученая степень кандидата биологических наук.

В 1961 году Медведев начал разрабатывать теорию старения.

С 1962-го по 1969 год он руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске, а в 1969-м был уволен из-за вышедшей в США книги The Rise and Fall of T. D. Lysenko ("Подъем и падение Лысенко").

Вскоре после этого ученому запретили выезжать за границу, однако в конце 1972 года его пригласили на год работать в отделе генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, чтобы экспериментально проверить теорию старения Жореса Медведева.

В начале 1973-го ученый выехал в Великобританию и был лишен советского гражданства.

В Лондоне он долгие годы – вплоть до 1992-го — работал в Национальном институте медицинских исследований в должности старшего научного сотрудника в отделе генетики.

Советское гражданство ученому было возвращено в августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева. На родину он, правда, не вернулся, но достаточно часто стал приезжать в Россию.

Жорес Медведев — автор многих книг и статей по геронтологии, генетике, биохимии, экологии, истории. Он был лауреатом престижных премий, имел множество наград, был членом Нью-Йоркской академии наук и биологических научных обществ разных стран, после аварии на Чернобыльской АЭС участвовал в радиобиологических экспедициях в Чернобыльской зоне отчуждения.