Лавров: шантаж и ультиматумы стали визитной карточкой США

США стремятся сдержать социально-экономическое развитие России. Такое мнение на заседании Делового совета высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, на Россию продолжает оказываться беспрецедентное давление.

"Цель понятна — об этом говорил президент, и она заключается в том, чтобы вытеснить российские крупные компании, ограничить поле нашей внешнеэкономической деятельности, — цитирует Лаврова "Интерфакс". — Мы видим, что многое усердие проявляют США — шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Вашингтона".

Между тем, по словам министра, Москва продолжит стремиться к деполитизации экономических отношений со странами Запада. Это касается наших отношений с Европой и, в том числе, с США, подчеркнул глава МИДа.