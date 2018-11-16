Морозов выиграл стометровку на этапе Кубка мира по плаванию

На проходящем в Сингапуре этапе Кубка мира по плаванию россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем. Он показал лучшее время дня – 44,95 секунды. Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс (45,54), а третье место досталось американцу Блэйку Пьерони (46,26).

На дистанции 50 метров брассом российский пловец Кирилл Пригода финишировал со вторым результатом – 26,01 секунды. Первым оказался белорус Илья Шиманович (25,95). В тройку лучших попал словенец Питер Стивенс (26,09).

Россиянка Юлия Ефимова стала серебряным призером на дистанции 100 метров брассом (1 минута 3,58 секунды). Ее соотечественница Виталина Симонова показала в заплыве третье время (1.05,53). Алия Аткинсон из Ямайки оказалась первой (1.02,74).

Напомним, что этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 ноября.