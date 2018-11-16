В Мурманске проходит VII Экологический форум

В Мурманске в рамках Мурманской международной деловой недели проходит VII Экологический форум "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий".

Форум открылся пленарным заседанием, на котором обсуждались актуальные задачи охраны окружающей среды Арктики и вопросы устойчивого развития северных территорий. На заседании губернатор Мурманской области Марина Ковтун напомнила, что область вошла в ТОП-10 самых чистых регионов России. По ее словам, существенное улучшение состояния окружающей среды стало результатом совместной работы государства, бизнеса и общества.

"Минувший год – Год экологии – придал этой работе новый импульс. Крупные компании – "Норникель", "ТГК-1", "Апатит", "Концерн "Росэнергоатом" – поддержали реализуемые в регионе природоохранные проекты. Инвестиции предприятий области в основной капитал на охрану окружающей среды за последние 10 лет составили более 10 миллиардов рублей", — сказала Ковтун.

В свою очередь статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов отметил, что для компании экология является одним из основных элементов устойчивого развития наряду с успешной социальной политикой и эффективным производственным процессом.

"Мы не только стремимся вырабатывать высокие экологические стандарты, но и активно внедряем их на территориях присутствия Компании. Год Экологии не закончился: мы понимаем, что охрана окружающей среды не имеет временных ограничений", — подчеркнул Гасумянов.

После пленарного заседания работа экспертов продолжилась на специализированных секциях. Участники секции "Экологизация промышленного производства. Лучшие практики" презентовали участникам текущие и будущие проекты своих компаний по модернизации и экологизации производства.

На секции "Мировой опыт охраны окружающей среды. Лучшие примеры и тренды" жаркие дебаты вызвали вопросы ратификации Парижских соглашений, экологического просвещения и роли экологических организаций в охране окружающей среды. По словам члена правления Экофонда СФУ Романа Лалетина, распространение знаний в области экологии для детей разного возраста и воспитание в них трепетного отношения к животным и растениям сочетается с открытием соответствующих просветительских центров и изданием литературы природоохранной тематики. Участники секции "Устойчивое развитие северных территорий. Взаимодействие бизнеса, государства и общества" отметили, что экологические проекты наиболее эффективно реализуются во взаимодействии бизнеса и общественных организаций.

Большой интерес вызвала секция "Экологические изменения в законодательстве: современные требования и технологии". Как отметила начальник отдела регулирования экологии производства и обеспечения экологической безопасности Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Майя Колосенцева, на сегодняшний день приняты далеко не все подзаконные акты и поправки, которые должны быть приняты к моменту вступления закона о реализации программы перехода на НДТ в силу.

Второй день Экофорума прошел в визит-центре заповедника "Пасвик" (пгт.Никель) и был полностью посвящен вопросам развития особо охраняемых природных территорий. На секции были представлены проекты заповедника, а эксперты в своих докладах затронули такие темы как экотуризм, сохранение биоразнообразия, государственно-частное партнерство, приграничное сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также волонтерское движение, что особенно актуально в контексте подходящего к концу Года добровольца.

Организаторами Экофорума выступают ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель"), Экологический фонд Сибирского Федерального Университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).