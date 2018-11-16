Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры

В Краснодарском крае уволили чиновников, ответственных за профилактическую работу с подростками, после убийства в многодетной матери, говорится в сообщении Следственного комитета.

Преступление произошло 13 мая этого года в поселке Псебай. 40-летнюю мать пятерых детей жестоко изнасиловали, а затем, чтобы скрыть преступление, убили. Труп убийцы оттащили в кусты.

Позже были задержаны 16-летний подросток и 20-летний молодой человек. В момент совершения убийства они находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Ранее один из обвиняемых — 16-летний Бондаренко — был задержан за кражу, но к ответственности их привлекать не стали. СК возбудил дело в отношении следователя, который занимался тем преступлением.

В Краснодарском крае провели комплекс профилактических мероприятий, выпустили методические пособия, а также усилили взаимодействие между полицией и образовательными учреждениями.