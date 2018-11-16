В Амурской области сняли на видео нападение сумасшедшей лисы на собаку

Жители села Поярково стали очевидцем приключений лисы, забредшей в к людям. Она вела себя крайне агрессивно.

Дикое животное заметили очевидцы. На своей машине они преследовали лису и сняли на видео, как она нападает на любопытную крупную собаку, которая еле унесла ноги от разгневанного зверя.

"Она бешеная, смотрите, уже подыхает!" — кричала женщина в автомобиле, глядя на то, как лиса, оскалившись, отряхивает свою морду от снега. Но животное и не думало умирать, а с завидной резвостью снова бросилось в погоню за собакой, после чего, убедившись, что пес удрал, скрылось.

Местные жители решили, что дикое животное болеет бешенством, эти подозрения подтвердили и ветеринары, посмотрев кадры с агрессивной лисицей.

Глава Михайловского района успел прокомментировать инцидент: "Информация дошла до нас примерно через час после того, как лиса была снята на видео. К месту оперативно выехали специалисты, но животного там уже, конечно, не было. Судя по следам, зверь убежал из населенного пункта полями. Сейчас ветеринары проверяют домашних животных."

Собака, покусанная лисой, оказалась привитой от бешенства, в настоящее время она находится на карантине.